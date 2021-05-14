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«Удинезе» готов снизить цену на де Пауля

08:27
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«Удинезе» готов снизить цену на полузащитника Родриго де Пауля, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, клуб готов продать 26-летнего аргентинца за 30-35 млн евро. Ранее клуб из Удине рассчитывал получить около 40 млн евро. Сообщалось, что игроком «Интер», «Рома», «Ювентус», «Наполи», «Милан», «Лидс», а также «Зенит».

В сезоне-2020/21 де Пауль провел 36 матчей за «Удинезе», на его счету 9 голов и 11 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.

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