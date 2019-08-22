Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Удинезе» арендовал Сему у «Уотфорда»

15:03
Теги:

Шведский полузащитник Кен Сема на правах аренды перешел в «Удинезе» на один сезон. Его контракт принадлежит «Уотфорду». Владельцем обоих клубов является итальянский бизнесмен Джампаоло Поццо.

25-летний швед в прошлом сезоне провел 22 матча за «Уотфорд» и забил один мяч при трех голевых передачах.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир