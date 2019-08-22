«Удинезе» арендовал Сему у «Уотфорда»

Шведский полузащитник Кен Сема на правах аренды перешел в «Удинезе» на один сезон. Его контракт принадлежит «Уотфорду». Владельцем обоих клубов является итальянский бизнесмен Джампаоло Поццо.

25-летний швед в прошлом сезоне провел 22 матча за «Уотфорд» и забил один мяч при трех голевых передачах.

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