У «Реала» не будет опции обратного выкупа Хакими из «Интера»

Стали известны подробности возможного перехода защитника дортмундской «Боруссии» Ашрафа Хакими, арендованного у «Реала», в «Интер», сообщает Football Italia.

По сведениям источника, у мадридского клуба не будет опции обратного выкупа 21-летнего марокканца в случае трансфера в «Интер».

Ранее сообщалось, что Хакими перейдет в «Интер» за 40 мле евро и будет получать 5 млн евро в год.

В текущем сезоне Хакими провел 43 матча во всех турнирах, на его счету 9 голов и 10 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость марокканца в 54 миллиона евро.