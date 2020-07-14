У «Ман Сити» грандиозные трансферные планы после отмены дисквалификации: игроки «Баварии», «Наполи», «Интера»

«Манчестер Сити» планирует серьезное усиление состава после отмены двухлетнего запрета на участие в еврокубках. Клуб оспорил решение УЕФА в CAS и сможет выступить в Лиге чемпионов.

Как сообщает Daily Mail, у «Сити» есть четыре приоритетные цели: защитники Давид Алаба («Бавария») и Калиду Кулибали («Наполи»), а также нападающий Лаутаро Мартинес («Интер») и Ферран Торрес («Валенсия»).

Торрес может сменить Лероя Сане, который уходит в «Баварию», а Мартинес рассматривается как возможная замена Серхио Агуэро, который может уехать в Аргентину.