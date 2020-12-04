У Камавинги два варианта продолжения карьеры
Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может продолжить карьеру в «Реале» или в «Манчестер Юнайтед», сообщает Goal.com.
По данным источника, агент 18-летнего француза уже провел переговоры с данными клубами, чтобы в летнее трансферное окно провести трансфер.
В этом сезоне Камавинга сыграл в 13 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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