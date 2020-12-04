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У Камавинги два варианта продолжения карьеры

21:37
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Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может продолжить карьеру в «Реале» или в «Манчестер Юнайтед», сообщает Goal.com.

По данным источника, агент 18-летнего француза уже провел переговоры с данными клубами, чтобы в летнее трансферное окно провести трансфер.

В этом сезоне Камавинга сыграл в 13 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

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