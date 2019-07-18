У "Интера" готова альтернатива на случай провала трансфера Лукаку

Вместо нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку "Интер" готов приобрести форварда "ПСЖ" Эдинсона Кавани, сообщает Corriere dello Sport.

Итальянский клуб уже направил "МЮ" официальное предложение по Лукаку, однако клубы не могут сойтись в цене. В сезоне-2018/19 26-летний бельгиец сыграл в 45 матчах за "Манчестер Юнайтед", забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с английским клубом будет действовать до 30 июня 2022 года, а трансферная стоимость футболиста, по данным transfermarkt, cоставляет 75 миллионов евро.

Кавани – лучший бомбардир в истории "ПСЖ": на его счету 193 гола в 279 матчах. 32-летний уругваец имеет опыт выступления в итальянской Серии А: с 2010 по 2013 годы он играл за "Наполи", в составе которого он провел 138 матчей, в которых забил 104 гола и отдал 14 голевых передач. Его контракт с "ПСЖ" будет действовать до 30 июня 2020 года, а трансферная стоимость Кавани, по данным transfermarkt, cоставляет 40 миллионов евро.