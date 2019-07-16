У "Барселоны" новое предложение по Неймару: 40 миллионов, Коутинью и Дембеле

"Барселона" готова сделать новое предложение по нападающему "ПСЖ" Неймару. По информации AS, каталонцы готовы выложить за бразильца 40 миллионов евро, Филиппе Коутинью и Усмана Дембеле.

Тем не менее, руководство "ПСЖ" хочет отбить 222 миллиона евро, которые были заплачены за Неймара в 2017 году. Однако "Барса" не может позволить себе эту сумму, поскольку уже заплатила 120 миллионов евро за Антуана Гризманна и может столкнуться с нарушением финансового fair play.

В прошедшем сезоне Неймар провел 28 матчей и забил 23 гола во всех турнирах.