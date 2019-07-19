У "Атлетико" есть альтернатива на случай провала трансфера Хамеса Родригеса

Вместо полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса "Атлетико" готов приобрести хавбека "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена , сообщает Marca.

В прошлом сезоне 27-летний полузащитник провел 51 матч за "Тоттенхэм", забил 10 голов и отдал 17 результативных передач. Его соглашение со "шпорами" рассчитано до 30 июня 2020 года, а трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что им интересуется "Реал","Манчестер Юнайтед" и "Ювентус". Но ближе всего Эриксен близок к переходу в испанский клуб.

Сезон-2018/19 28-летний Родригес провел в "Баварии", которая приняла решение не выкупать игрока после завершения арендного соглашения. В прошлом сезоне он сыграл за мюнхенский клуб 28 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач.

Контракт полузащитника с "Реалом" будет действовать до 30 июня 2021 года, а его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 50 тысяч евро.