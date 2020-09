У «Астон Виллы» появился Кэш. Клуб представил нового защитника

«Астон Вилла» подписала пятилетний контракт с защитником Мэтти Кэшем. За 23-летнего англичанина «Ноттингем Форест» получил компенсацию в размере 14 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне чемпионшипа Кэш провел 42 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.

We are delighted to confirm the signing of @mattycash622 from Nottingham Forest. ?



Join us in welcoming him to the club!#AVFC