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Сегодня, 17:04

Tuttosport: «Ньюкасл» рассматривает Влаховича в качестве замены Исаку

Руслан Минаев
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«Ньюкасл» рассматривает вариант с подписанием нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича, сообщает Tuttosport.

По данным источника, форвард собирается покинуть туринский клуб летом 2025 года. Отмечается, что «сороки» присматриваются к варианту с Влаховичем на случай ухода нападающего Александера Исака, который интересуется «Ливерпуль».

Контракт Влаховича с «Ювентусом» истекает летом 2026 года, переговоры о продлении идут уже несколько недель. 25-летний нападающий в этом сезоне забил 14 мячей и сделал 3 голевых паса в 37 матчах. По данным Transfermarkt, Влахович перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» в 2022 году за 83,5 миллиона евро.

Душан Влахович
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Ювентус
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