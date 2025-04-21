Tuttosport: «Ньюкасл» рассматривает Влаховича в качестве замены Исаку

«Ньюкасл» рассматривает вариант с подписанием нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича, сообщает Tuttosport.

По данным источника, форвард собирается покинуть туринский клуб летом 2025 года. Отмечается, что «сороки» присматриваются к варианту с Влаховичем на случай ухода нападающего Александера Исака, который интересуется «Ливерпуль».

Контракт Влаховича с «Ювентусом» истекает летом 2026 года, переговоры о продлении идут уже несколько недель. 25-летний нападающий в этом сезоне забил 14 мячей и сделал 3 голевых паса в 37 матчах. По данным Transfermarkt, Влахович перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» в 2022 году за 83,5 миллиона евро.