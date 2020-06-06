Tuttosport: Артур может изменить свое решение и перейти из «Барселоны» в «Ювентус»

Полузащитник «Барселоны» Артур может все же перейти в «Ювентус», сообщает Tuttosport.

Ранее сообщалось, что футболист отказался покидать «Барсу». Клубы обсуждали возможность его обмена на Миралема Пьянича. По информации источника, и «Ювентус», и «Барселона» в последнее время пытались переубедить игрока и, возможно, их усилия все же увенчаются успехом.

23-летний бразилец в текущем сезоне провел 23 матча за «Барселону» и забил четыре мяча при четырех голевых передачах.