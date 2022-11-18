«Галатасарай» не интересуется Бариновым

Турецкий спортивный журналист, отвечающий за «Галатасарай», Мехмет Озджан прокомментировал «СЭ» информацию об интересе одного из топ-клубов Турции к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.

«Интерес «Галатасарая» к Баринову? У меня такой информации нет. Это слухи», — сказал Озджан «СЭ».

Раннее сам Баринов заявил, что к нему проявляет интерес топ-клуб Турции.

В сезоне-2021/22 Баринов провел 30 матчей за «Локомотив» и сделал две результативные передачи. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 11 миллионов евро. Ранее появилась информация, что Баринов может перейти в «Валенсию».