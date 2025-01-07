Турецкие клубы интересуются Виллианом Жозе

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе заинтересовал клубы из Турции, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, ни один из турецких клубов пока не делал официальных предложений. Красно-белые готовы расстаться с 33-летним бразильцем бесплатно, но сам футболист не хочет уходить из команды.

Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса» в июле 2024 года, подписав двухлетний контракт.

В этом сезоне бразильский форвард сыграл в 13 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.