Туран возвращается в «Барселону» досрочно

Турецкий полузащитник Арда Туран возвращается в «Барселону». Как сообщает официальный сайт «Истанбула», 32-летний хавбек сам попросил о досрочном прекращении аренды. Он был взят «Истанбулом» у «Барселоны» в аренду на один сезон, однако теперь должен вернуться в Каталонию. Срок контракта с «Барселоной» истекает ближайшим летом.

В составе «Истанбула» Туран провел всего 12 матчей во всех турнирах. Вероятно, «Барселона» постарается найти для него новый клуб этой зимой.