Тухель надеется, что Флоренци перейдет в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал о том, кто из игроков может пополнить клуб.

— Я уверен в том, что Алессандро Флоренци перейдет из «Ромы» к нам, — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо. — Мы также ведем переговоры о том, чтобы продлить контракт с Шупо-Мотингом. Маттео Гендузи из «Арсенала»? О нем не идет речь.

29-летний итальянец последние полгода провел в аренде в «Валенсии», успев сыграть в 12 матчах чемпионата Испании.

По данным портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость Флоренци составляет 10 миллионов евро.