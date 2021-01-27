Тухель хочет видеть Холанна в «Челси»
10:15
Новый главный тренер «Челси» Томас Тухель хочет видеть в команде нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, сообщает Daily Mail.
По данным источника, немецкий специалист видит большую перспективу в нападающем лондонцев Теему Абрахаме, однако не против усилить атакующую линию за счет 20-летнего норвежца.
В нынешнем сезоне бундеслиги Холанн провел 13 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал 2 результативные передачи.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю