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Тухель хочет видеть Холанна в «Челси»

10:15
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Новый главный тренер «Челси» Томас Тухель хочет видеть в команде нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, сообщает Daily Mail.

По данным источника, немецкий специалист видит большую перспективу в нападающем лондонцев Теему Абрахаме, однако не против усилить атакующую линию за счет 20-летнего норвежца.

В нынешнем сезоне бундеслиги Холанн провел 13 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал 2 результативные передачи.

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