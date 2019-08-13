Тухель хочет, чтобы Дембеле был включен в сделку по Неймару

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель хочет, чтобы в сделку по переходу нападающего Неймара в "Барселону" был включен форвард Усман Дембеле, сообщает le10sport .

Французский клуб надеется получить щедрое предложение, но не против, приобрести Усмана Дембеле. Ранее сообщалось, что "Барселона" не желает отдавать 22-летнего француза. Филиппе Коутинью также может быть задействован в сделке.

Действующий контракт Дембеле рассчитан до июня 2022 года. В прошлом сезоне он сыграл в 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 9 результативных передач.

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