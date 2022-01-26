Три клуба АПЛ претендуют на 15-летнего игрока «Палмейрас»

Три английский клуба проявляют интерес к нападающему «Палмейраса» Эндрику. По информации Sky Sports, «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль» заинтересованы в 15-летнем бразильце.

Стоимость трансфера оценивают в 40 миллионов евро, поэтому «Палмейрас» рассчитывает получить не менее 30 миллионов евро, которые они получили от продажи Габриэла Жезуса «Манчестер Сити» в 2016 году.

Во вторник появилась информация, что «Реал» намерен приобрести Эндрика.