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Сегодня, 04:43

Три клуба АПЛ претендуют на 15-летнего игрока «Палмейрас»

Евгений Козинов
Корреспондент

Три английский клуба проявляют интерес к нападающему «Палмейраса» Эндрику. По информации Sky Sports, «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль» заинтересованы в 15-летнем бразильце.

Стоимость трансфера оценивают в 40 миллионов евро, поэтому «Палмейрас» рассчитывает получить не менее 30 миллионов евро, которые они получили от продажи Габриэла Жезуса «Манчестер Сити» в 2016 году.

Во вторник появилась информация, что «Реал» намерен приобрести Эндрика.

ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Палмейрас
ФК Челси
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