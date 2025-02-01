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Сегодня, 10:24

Тренер «Лечче» Джампаоло подтвердил переход защитника Доргу в «Манчестер Юнайтед»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Лечче» Марко Джампаоло подтвердил, что защитник Патрик Доргу в ближайшее время перейдет в «Манчестер Юнайтед».

«Это правда, Патрик Доргу вылетит в Манчестер в субботу. Он фантастический футболист и человек. Он всегда выкладывался на максимум. Он не играл в последнем матче, потому что его мысли уже на «Олд Траффорд», — цитирует тренера инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб согласился продать 20-летнего датчанина за 36-37 миллионов евро. Агент игрока уже согласовали 5-летний контракт с манкунианцами.

Фланговый защитник провел за «Лечче» 57 матчей, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Доргу в 20 миллионов евро.

ФК Лечче
ФК Манчестер Юнайтед
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