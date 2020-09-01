Тренер «Гэлакси» надеется, что Месси перейдет в MLS

Главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» аргентинец Гильермо Скелотто надеется, что его соотечественник Лионель Месси перейдет в MLS. Ранее стало известно, что форвард намерен разорвать контракт с «Барселоной». «Манчестер Сити» предлагает ему пятилетний контракт, причем три года он проведет в Англии, после чего на два сезона перейдет в клуб MLS «Нью-Йорк Сити».

— Я был в шоке, когда узнал, что Месси покидает «Барселону», потому что мывсе думали, что он завершит там карьеру, — цитирует Goal Скелотто. — Но у всех нас есть определенные причины, и как аргентинец я желаю ем всего наилучшего и надеюсь, что он перейдет в MLS, это было бы здорово.