Трансферы в России: когда откроется и закроется зимнее окно 2024

Зимой по всему футбольному миру откроется трансферное окно. Клубы смогут совершать сделки, приобретения и продажи игроков до установленного национальной ассоциацией и своей лигой дедлайна.

Согласно регламенту ФИФА, сроки регистрационных периодов для каждого чемпионата определяет конкретная национальная футбольная ассоциация. При этом существует ряд ограничений: в течение одного календарного года может быть проведено только два трансферных окна. Первое начинается в конце футбольного сезона и не может длиться дольше 12 недель, второе проходит зимой, оно может длиться не более 4 недель.

Летнее трансферное окно в России закрылось 14-го сентября. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) не могут подписывать новичков до зимы 2024-го (за исключением свободных агентов).

Зимний регистрационный период в 2024 году в России начнется 25 января и продлится до 22 февраля.