Трансферы Кокорина и Комличенко в деталях. Live Алексеева и Короткина

Сегодня, в воскресенье, пройдет live обозревателей «СЭ» Константина Алексеева и Вячеслава Короткина.

Темы эфира:

— «Динамо» подписало Комличенко: подробности трансфера

— Заявление ВЭБ о ЦСКА: что это значит?

— РФС отменил выборы Прядкина: что дальше?

— И немного о «Спартаке»