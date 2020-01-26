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Трансферы Кокорина и Комличенко в деталях. Live Алексеева и Короткина

13:50
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Сегодня, в воскресенье, пройдет live обозревателей «СЭ» Константина Алексеева и Вячеслава Короткина.

Темы эфира:

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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




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