Трансферы Кокорина и Комличенко в деталях. Live Алексеева и Короткина
13:50
Сегодня, в воскресенье, пройдет live обозревателей «СЭ» Константина Алексеева и Вячеслава Короткина.
Темы эфира:
— «Динамо» подписало Комличенко: подробности трансфера
— Заявление ВЭБ о ЦСКА: что это значит?
— РФС отменил выборы Прядкина: что дальше?
— И немного о «Спартаке»
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