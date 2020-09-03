Трансферу Суареса в «Ювентус» может помешать отсутствие у игрока паспорта Евросоюза
17:44
Форвард «Барселоны» Луис Суарес столкнулся со сложностями при трансфере в «Ювентус», сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Филиппо Риччи.
По сведениям источника, в ла лиге игрок считается представителем Евросоюза, если у него или его супруги есть паспорт ЕС, однако в Италии регламент чемпионата другой. Теперь Суаресу необходимо будет сдать экзамен.
Другие источники сообщают, что 33-летний уругваец может попробовать полкчить паспорт гражданина Испании, что займет около недели.
Ранее сообщалось, что новый главный тренер «Барселоны» Роналд Куман не рассчитывает на уругвайского форварда.
В сезоне-2019/20 Суарес провел за «Барселону» 36 матчей, на его счету 21 гол и 12 результативных передач.