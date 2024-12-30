Transfermarkt обновил рейтинг самых дорогих футболистов в мире
На портале Transfermarkt появился обновленный рейтинг самых дорогостоящих футболистов мира. Возглавил список нападающий «Реала» Винисиус Жуниор и форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
10 самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt:
1. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) — 200 миллионов евро
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 200 миллионов евро
3. Ламин Ямаль («Барселона») — 180 миллионов евро
4. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) — 180 миллионов евро
5. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) — 160 миллионов евро
6. Букайо Сака («Арсенал») — 150 миллионов евро
7. Флориан Вирц («Байер») — 140 миллионов евро
8. Джамал Мусиала («Бавария») — 140 миллионов евро
9. Коул Палмер («Челси») — 130 миллионов евро
10. Федерико Вальверде («Реал» Мадрид) — 130 миллионов евро
Винисиус стал победителем двух номинаций на Globe Soccer Awards. Игрок «Реала» был признан лучшим футболистом и нападающим 2024 года. Церемония награждения состоялась 27 декабря в Дубае.
В прошлом сезоне бразилец вместе с мадридцами стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.