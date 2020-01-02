Transfermarkt: Фернанду вернется в «Спартак»

Полузащитник «Бэйцзин Гоань» Фернанду вернется в «Спартак» по истечении срока аренды, сообщает Transfermarkt. Китайский клуб не воспользуется опцией выкупа игрока за 9,6 миллиона евро. Также существует вариант, по которому бразилец будет искать себе новую команду, отмечает источник. 27-летний хавбек в семи матчах осенней части чемпионата сделал одну результативную передачу.

После полугодичной аренды в «Лас-Пальмасе» в «Бэйцзин Гоань» вернулся полузащитник Хонатан Виера. Китайский клуб решил сделать ставку на него, а не на Фернанду.

Напомним, «Спартак» заключил с китайским клубом арендное соглашение, в котором была прописана опция обязательного выкупа футболиста. Таким образом, он не может просто вернуть игрока по условиям договора.

В июле 2016 года москвичи выкупили Фернанду у «Сампдории» за 12,5 миллиона евро, что стало одной из самых дорогих покупок в истории столичного клуба. За это время футболист провел за «Спартак» 98 официальных матчей во всех турнирах, забил 12 мячей голов и отдал 11 голевых передач.