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Сегодня, 10:15

Трансфер Зиркзее из «Болоньи» в «МЮ» является приоритетом тен Хага

Руслан Минаев
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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе нападающего «Болоньи» Джошуа Зиркзее, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг считает трансфер 23-летнего нидерландца приоритетным. Специалист уже общался с игроком по поводу возможного перехода.

В сезоне-2023/24 Зиркзее провел 37 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

ФК Болонья
ФК Манчестер Юнайтед
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