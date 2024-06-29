Трансфер Зиркзее из «Болоньи» в «МЮ» является приоритетом тен Хага

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе нападающего «Болоньи» Джошуа Зиркзее, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг считает трансфер 23-летнего нидерландца приоритетным. Специалист уже общался с игроком по поводу возможного перехода.

В сезоне-2023/24 Зиркзее провел 37 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.