Трансфер полузащитника Зух Зуха из «Рабата» в «Краснодар» сорвался

Как стало известно «СЭ», трансфер полузащитника Амина Зух Зуха из «Рабата» в «Краснодар» сорвался. Российский клуб не смог договориться по личным условиям с 24-летним игроком и его представителями.

Ранее об интересе «Краснодара» к марокканцу сообщило издание AfricaFoot.

Зух Зух в прошлом сезоне провел за «Рабат» 44 матча, забил 11 голов и отдал 14 голевых передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,6 миллиона евро.