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Трансфер полузащитника «Генка» стал рекордным в истории «Шеффилд Юнайтед»

21:01
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«Шеффилд Юнайтед» приобрел полузащитника «Генка» Сандера Берге, сообщает официальный сайт британского клуба. Контракт заключен на четыре с половиной года.

Сумма трансфера не раскрываетеся, но она превысила клубный рекорд. Он был установлен в 2019 году, когда «клинки» заплатили «Суонси» 20 миллионов фунтов за Оливера Макберни. Игрок «Генка» считается одним из самых талантливых молодых игроков Европы.

21-летний норвежец в текущем сезоне провел 31 матч за «Генк» во всех турнирах и забил четыре мяча. Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

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