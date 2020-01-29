Трансфер Джана в дортмундскую «Боруссию» сорвался из-за «Валенсии» и «Барселоны»

Дортмундская «Боруссия» не сможет купить 26-летнего полузащитника «Ювентуса» Эмре Джана этой зимой.

Как сообщает Kicker, планы немецкого клуба сорвались из-за того, что «Барселона» не договорилась с «Валенсией» о покупке форварда «летучих мышей» Родриго Морено. Дортмундцы рассчитывали отдать в «Валенсию» Пако Алькасера в качестве замены Родриго, а на вырученные средства собирались приобрести Эмре Джана.

Испанские СМИ на прошлой неделе заявляли о договоренности «Боруссии» с «летучими мышами», однако интерес «Валенсии» к Алькасеру автоматически пропал, поскольку Родриго останется в команде.

По информации итальянских СМИ, «Ювентус» готов отпустить Джана в «Боруссию» за 23 миллиона евро, но для осуществления сделки дортмундцам необходимо очистить платежную ведомость. В сезоне-2019/20 26-летний немец сыграл за «Юве» в 8 матчах, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Джана в 30 миллионов евро.