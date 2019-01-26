"Трансфер должен быть завершен в эти выходные". Тухель - о переходе Паредеса в "ПСЖ"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес близок к переходу в "ПСЖ". Главный тренер красно-синих Томас Тухель заявил, что трансфер 24-летнего аргентинца должен быть завершен в эти выходные.

- Пока сделка не заключена, поэтому я не хочу много говорить о Леандро, - приводит слова Тухеля le10sport. - Мы должны завершить трансфер в эти выходные. Нужно подождать.

Напомним, ранее сообщалось, что "ПСЖ" заплатит за Паредеса 40 миллионов евро + 5 миллионов евро в качестве бонусов. Контракт с аргентинцем будет рассчитан на 4,5 года.

В текущем сезоне Паредес провел 22 матча за "Зенит", забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Все о трансферах - здесь