Трансфер Анхелиньо из «Ромы» в «Аль-Хиляль» сорвался

Защитник «Ромы» Анхелиньо не перешел в «Аль-Хиляль», сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, сумма трансфера 28-летнего испанца должна была составить 25 миллионов евро. Однако саудовский клуб предпочел сосредоточиться на подписании французского защитника Тео Эрнандеса. Теперь вместо Анхелиньо «Рома» намерена продать ивуарийского игрока обороны Эвана Ндику.

В сезоне-2024/25 Анхелиньо в 51 матче за «Рому» во всех турнирах забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт действут до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 20 миллионов евро.