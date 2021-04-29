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«Трабзонспор» предложил Жервинью 2 миллиона евро в год

06:33
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Форвард «Пармы» Жервинью может продолжить карьеру в Турции, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 33-летнего ивуарийца претендует «Трабзонспор», который предложил игроку контракт до 2023 года с зарплатой в 2 миллиона евро.

В текущем сезоне экс-игрок «Арсенала» и «Ромы» провел 23 матча в серии А, в которых забил 5 голов и сделал результативную передачу.

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