«Трабзонспор» предложил Жервинью 2 миллиона евро в год

Форвард «Пармы» Жервинью может продолжить карьеру в Турции, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 33-летнего ивуарийца претендует «Трабзонспор», который предложил игроку контракт до 2023 года с зарплатой в 2 миллиона евро.

В текущем сезоне экс-игрок «Арсенала» и «Ромы» провел 23 матча в серии А, в которых забил 5 голов и сделал результативную передачу.