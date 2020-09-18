Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп считает, что лондонскому клубу нужно попытаться вернуть в состав полузащитника «Реала» Луку Модрича и нападающего мадридцев Гарета Бэйла.

«Бэйл — невероятно атлетичный игрок. У него сумасшедшая скорость, на дистанции ему нет равных в АПЛ. Тем более, он может играть от штрафной до штрафной — это очень важное качество. Что касается Модрича, то все помнят, как он выступал в «Тоттенхэме», клубу нужно попытаться и вернуть футболистов домой», — цитирует Реднаппа Goal.com.

По данным СМИ, возвращение 31-летнего валлийца в лондонский клуб уже согласовано. Что касается 35-летнего хорвата, то он еще не так давно заявлял, что хотел бы завершить карьеру в мадридском клубе.

В прошлом сезоне ла лиги Модрич провел 31 матч, в котором забил 3 мяча и отдал 8 результативных передач. У Бэйла — 16 матчей с двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.