«Тоттенхэм» зимой вновь попытается приобрести Дибалу

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала все еще входит в сферу интересов «Тоттенхэма», сообщают итальянские СМИ.

По информации Corriere dello Sport, английский клуб вновь попробует подписать аргентинца в январе, когда откроется зимнее трансферное окно. «Шпоры» могли подписать его летом, но не успели до завершения трансферного периода в Англии, который истек 8 августа.

25-летний Пауло Дибала в прошедшем сезоне провел 42 матча за «Юве» и забил десять мячей при пяти голевых передачах.

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