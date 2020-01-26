Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Тоттенхэм» запросил стоимость 22-летнего нападающего ПСВ

18:23
Теги:

ПСВ подтвердил Sky Sports информацию о том, что «Тоттенхэм» отправил нидерландскому клубу запрос на трансфер 22-летнего нападающего Стевена Бергвайна.

Источник отмечает, что Бергвайн отсутствует в заявке на матч 20-го тура чемпионата Голландии ПСВ — «Твенте».

В сезоне-2019/20 Бергвейн провел 29 матчей за ПСВ, в которых отличился 6 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 35 миллионов евро.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир