«Тоттенхэм» запросил стоимость 22-летнего нападающего ПСВ

ПСВ подтвердил Sky Sports информацию о том, что «Тоттенхэм» отправил нидерландскому клубу запрос на трансфер 22-летнего нападающего Стевена Бергвайна.

Источник отмечает, что Бергвайн отсутствует в заявке на матч 20-го тура чемпионата Голландии ПСВ — «Твенте».

В сезоне-2019/20 Бергвейн провел 29 матчей за ПСВ, в которых отличился 6 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 35 миллионов евро.