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«Тоттенхэм» заплатит ПСВ 30 миллионов евро за 22-летнего форварда

11:38
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«Тоттенхэм» достиг договоренностей в переговорах по трансферу 22-летнего нападающего ПСВ Стевена Бергвайна, пишет Goal.com со ссылкой на Telegraaf.

По информации источника, «шпоры» заплатят за голландца 30 миллионов евро. Издание утверждает, что голландец вскоре присоединится к английской команде.

В сезоне-2019/20 Бергвайн провел 29 матчей за ПСВ, в которых отличился 6 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 35 миллионов евро.

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