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Сегодня, 20:28

«Тоттенхэм» заинтересован в подписании вингера «Аль-Иттихада» Жоты

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Аль-Иттихада» Жота может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», сообщает Football Insider.

По информации источника, в подписании 24-летнего португальца заинтересован главный тренер лондонцев Анге Постекоглу. Ранее специалист тренировал «Селтик», из которого Жота этим летом перешел в «Аль-Иттихад».

Жота не попадает в заявку саудовского клуба с начала сентября. Его исключили из заявки на сезон через несколько месяцев после подписания из-за проблем с лимитом на легионеров.

Футбол
ФК Аль-Иттихад
ФК Тоттенхэм Хотспур
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