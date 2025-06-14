«Тоттенхэм» выкупит Теля у «Баварии» за 35 миллионов евро

Нападающий «Баварии» Матис Тель, в сезоне-2024/25 выступавший в аренде за «Тоттенхэм», на постоянной основе перейдет в лондонский клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «шпоры» заплатят за 20-летнего француза 35 миллионов евро.

«Тоттенхэм» арендовал форварда у мюнхенцев в феврале 2025 года. Он провел за команду 20 матчей, забил три мяча и сделал одну голевую передачу. Портал Tranfsermarkt оценивает рыночную стоимость Теля в 35 миллионов евро.