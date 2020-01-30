«Тоттенхэм» возобновил интерес к нападающему «Реал Сосьедада» Виллиану Жозе

«Тоттенхэм» готов сделать повторное предложение по нападающему «Сосьедада» Виллиану Жозе, сообщает The Independent.

Испанский клуб ранее отказался продавать «шпорам» 28-летнего бразильца за 10 миллионов фунтов, однако лондонцы готовы вновь вступить в переговоры и завершить их до пятницы — дня, когда в Англии закрывается трансферное окно. Сам Виллиан Жозе не скрывает желания перебраться в «Тоттенхэм», к тому же, главный тренер «бело-голубых», Иманол Альгуасиль, не включал игрока в заявку на 3 последних матча. «Сосьедад» хочет получить за бразильца 21 миллион фунтов, но готов пойти на уступки.

В сезоне-2019/20 Виллиан Жозе отметился 8 голами в 22 встречах за «Сосьедад», его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 27 миллионов фунтов.