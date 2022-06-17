Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 08:17

«Тоттенхэм» предложит 90 миллионов евро за Мартинеса

Читать «СЭ» в

«Тоттенхэм» в ближайшее время сделает предложение «Интеру» по нападающему Лаутаро Мартинесу, сообщает Sportitalia.

За 24-летнего аргентинца «шпоры» предложат около 90 миллионов евро.

Нынешний контракт Мартинеса с миланским клубом истекает летом 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне Мартинес сыграл за «Интер» 49 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Тоттенхэм Хотспур
Лаутаро Мартинес
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
«Ваши ожидания — ваши проблемы»: виноват Аршавин или его сделали жертвой?
«Кто круче актер – я или Исмаилов? Мы не актеры!». Владимир Минеев — о съемках в фильме «Бультерьер», смывающейся туту и следующем сопернике
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Витсель может перейти в «Атлетико» вместо «Марселя»

Уткин попрощался с «Ахматом». «Лезгинка после забитого гола — топ!»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости