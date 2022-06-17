«Тоттенхэм» предложит 90 миллионов евро за Мартинеса

«Тоттенхэм» в ближайшее время сделает предложение «Интеру» по нападающему Лаутаро Мартинесу, сообщает Sportitalia.

За 24-летнего аргентинца «шпоры» предложат около 90 миллионов евро.

Нынешний контракт Мартинеса с миланским клубом истекает летом 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне Мартинес сыграл за «Интер» 49 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи.