«Аякс» сделал официальное предложение «Тоттенхэму» по Бергвейну

«Тоттенхэм» получил официальное предложения от «Аякса» по поводу нападающего Стивена Бергвейна, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Амстердамский клуб обсудил с 24-летним форвардом условия личного контракта. Сообщается, что футболист в случае согласия сторон подпишет контракт до 2027 года.

В текущем сезоне Бергвейн провел за «шпор» 32 матче по всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Контракт футболиста с «Тоттенхэмом» действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.