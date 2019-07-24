08:10 | Футбол — Трансферы

"Тоттенхэм" объявил об уходе Янссена в "Монтеррей"

0
Обсудить

"Тоттенхэм" достиг соглашения о трансфере нападающего Винсента Янссена в мексиканский "Монтеррей"​, сообщает официальный сайт "шпор". 25-летний голландец выступал за английский клуб с 2016 года.

В прошлом сезоне Янссен провел три матча в составе "Тоттенхэма" и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 8 миллионов евро.

 

 

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ