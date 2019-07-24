"Тоттенхэм" объявил об уходе Янссена в "Монтеррей"

"Тоттенхэм" достиг соглашения о трансфере нападающего Винсента Янссена в мексиканский "Монтеррей", сообщает официальный сайт "шпор". 25-летний голландец выступал за английский клуб с 2016 года.
В прошлом сезоне Янссен провел три матча в составе "Тоттенхэма" и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 8 миллионов евро.
We have reached agreement with Mexican side C.F. Monterrey for the transfer of @vincentjanssen.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 23, 2019
We wish Vincent all the best for the future.
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