"Тоттенхэм" объявил об уходе Янссена в "Монтеррей"

"Тоттенхэм" достиг соглашения о трансфере нападающего Винсента Янссена в мексиканский "Монтеррей"​, сообщает официальный сайт "шпор". 25-летний голландец выступал за английский клуб с 2016 года.

В прошлом сезоне Янссен провел три матча в составе "Тоттенхэма" и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 8 миллионов евро.