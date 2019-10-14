«Тоттенхэм» объявил о возвращении Форма

«Тоттенхэм» подписал контракт с вратарем Михелом Формом до конца текущего сезона, информирует официальный сайт «шпор». 35-летний голландец присоединился к команде на правах свободного агента.

Форм будет выступать за «Тоттенхэм» под 13-м номером.

Ранее основной вратарь «шпор» Юго Ллорис получил травму локтя в матче 8-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (0:3) и выбыл на длительный срок.

7 июня Форм покинул «Тоттенхэм» по истечении контракта с клубом. Голкипер выступал за лилово-белых с 2014 года. За этот период Форм провел 47 матчей, пропустил 47 мячей и 17 раз отыграл «на ноль».