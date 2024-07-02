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Сегодня, 13:24

«Тоттенхэм» объявил о переходе 18-летнего хавбека «Лидса» Грэя

Руслан Минаев
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«Тоттенхэм» объявил о трансфере полузащитника «Лидса» Арчи Грэя.

С 18-летним англичанином подписал шестилетний контракт — до лета 2030 года. В обратном направлении перешел защитник Джо Родон, который выступал за «Лидс» в прошлом сезоне на правах аренды.

Портал Transfermarkt сообщает, что «шпоры» заплатили за игрока 41 миллион евро.

В прошлом сезоне Грэй провел за клуб 52 матча и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

ФК Лидс
ФК Тоттенхэм Хотспур
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