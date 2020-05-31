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«Тоттенхэм» не рассматривает трансфер Коутинью

20:17
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Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутинью, арендованный у «Баварии», не перейдет в «Тоттенхэм», сообщает Marca.

По сведениям источника, главнй тренер лондонцев Жозе Моуринью не заинтересован в 27-летнем бразильце. Клуб не может позволить себе дорогостоящий трансфер, а также высокую зарплату хавбека.

Также полузащитником интересуются «Челси», «Ньюкасл», «Лестер» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Коутинью провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и сделал 8 голевых передач.

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