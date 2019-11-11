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«Тоттенхэм» нашел замену Эриксену в «Аяксе»

22:51
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«Тоттенхэм» определился с заменой полузащитнику Кристиану Эриксену, который покинет команду в статусе свободного агента следующим летом. Как сообщает Daily Mail, «шпоры» хотят подписать взамен Хакима Зиеха из «Аякса». За марокканца лондонский клуб готов заплатить 40 миллионов евро.

В «Аякс» Зиех перешел в 2016 году, провел за команду 144 матча, забил 46 мячей. Отметим, что и Эриксена «Тоттенхэм» покупал в «Аяксе».

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