"Тоттенхэм" намерен перехватить Дибалу у "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может перейти в "Тоттенхэм", а не в "Манчестер Юнайтед". Ранее появилась информация о возможном обмене Дибалы на форварда "красных дьяволов" Ромелу Лукаку. По информации SoccerLink, 25-летний аргентинец не в восторге от идеи перехода в "МЮ".

"Тоттенхэм" хочет перехватить игрока. Главный тренер лондонцев Маурисио Покеттино уже поговорил с форвардом. Отмечается, что он бы помог с акклиматизацией и приспособил бы Пауло к более креативному стилю футбола. "Тоттенхэм" сыграет в Лиге чемпионов, тогда как "Манчестер Юнайтед" выступит в Лиге Европы.

В прошлом сезоне Дибала провел 42 матча за "Ювентус", забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Его контракт с итальянским клубом будет действовать до 30 июня 2022 года. А его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 85 миллионов евро.