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«Тоттенхэм» намерен арендовать вратаря Голлини у «Аталанты»

06:24
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Вратарь «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 26-летним итальянцем интересуется «Тоттенхэм». Лондонский клуб рассматривает аренду игрока с возможностью выкупа.

В минувшем сезоне Голлини провел 32 матча во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 13 раз сыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 17 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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