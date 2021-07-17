«Тоттенхэм» намерен арендовать вратаря Голлини у «Аталанты»
06:24
Вратарь «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 26-летним итальянцем интересуется «Тоттенхэм». Лондонский клуб рассматривает аренду игрока с возможностью выкупа.
В минувшем сезоне Голлини провел 32 матча во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 13 раз сыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 17 млн евро.
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