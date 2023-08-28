«Тоттенхэм» на этой неделе сделает «Ноттингем Форест» предложение по Бреннану Джонсону

Полузащитник «Ноттингем Форест» Бреннан Джонсон может перейти в «Тоттенхэм», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, «шпоры» на этой неделе планируют сделать предложение по 22-летнему валлийцу.

Джонсон является воспитанником «Ноттингем Форест». В текущем сезоне он провел 3 матча в АПЛ, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 38 миллионов евро.

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