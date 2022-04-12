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Сегодня, 03:26

«Тоттенхэм» может подписать Куадрадо

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо может вернуться в АПЛ, сообщает Team Talk.

По сведениям источника, 33-летним колумбийцем интересуется «Тоттенхэм». Лондонский клуб может воспользоваться застопорившимися переговорами по продлению контракта игрока с туринцами, чтобы договориться о его переходе в летнее трансферное окно.

Отметим, с 2015 по 2017 года Куадрадо выступал за «Челси».

В сезоне-2021/22 Куадрадо сыграл за «Ювентус» 40 матчей во всех турнирах и забил пять голов, а также сделал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

Хуан Куадрадо
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Ювентус
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